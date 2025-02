Zussen Velzeboer stranden vroeg op chaotische 1.000 meter, ideaal scenario Amerikaansen

Chaos in kwartfinales

Xandra Velzeboer speelde met vuur in de kwartfinales. Ze begon de laatste ronden in leidende positie, maar liet de Italiaanse Elisa Confortola binnendoor komen. En dat was geen goed idee met de vorige week in Tilburg al schier onstuitbare Hanne Desmet nog in haar rug.

De Vlaamse voormalige trainingspartner van de Nederlanders reed achteloos om Velzeboer en ook Confortola heen naar de zege. Velzeboer moest daarna hopen dat haar tijd goed genoeg was. De Hongaarse Jaszapati was sneller in de derde kwartfinale en dus kwam het aan op de vierde kwartfinale met zus Michelle.