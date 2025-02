Nederland kijkt 'serieus en welwillend' naar deelname troepenmacht Oekraïne

Het is niet uitgesloten dat Nederland deelneemt aan een troepenmacht om Oekraïne na een eventueel akkoord met Rusland te beschermen. "Ik denk dat we daar serieus en welwillend naar moeten kijken", zei Schoof op de internationale veiligheidsconferentie in München.

Hij ziet voor Oekraïne de belangrijkste rol weggelegd. Tegelijkertijd wijst de premier erop dat Europa er alles aan gelegen is om een bestand te handhaven. Op de achtergrond speelt mee dat de Amerikanen deze week duidelijk hebben gemaakt dat ze geen troepen leveren aan Oekraïne.

De Amerikaanse defensieminister Hegseth zei ook Europese NAVO-landen meer moeten betalen voor hun eigen defensie. Hij waarschuwde dat Europa er niet op kan rekenen dat Amerikaanse troepen "voor altijd" blijven.

Helder mandaat

Schoof benadrukt dat er nu nog geen besluit is genomen over deelname aan een internationale troepenmacht. "Het zal vast nog even discussie vergen, maar ik denk dat we er serieus naar moeten kijken en de vraag van de Amerikanen niet zomaar naast ons neer kunnen leggen."

Tegen persbureau ANP noemt Schoof wel twee voorwaarden voor deelname aan zo'n troepenmacht. Zo moet het mandaat van de missie "volstrekt helder" zijn. Ook moet er Amerikaanse steun geleverd worden in geval van nood. "Als het stevig uit de hand loopt in een situatie, moet je wel op de Amerikanen kunnen rekenen ten opzichte van Rusland."

Leger van Europa

De Oekraïense president Zelensky zei vandaag in München dat Europa in tijden van nood niet meer kan rekenen op de Verenigde Staten. Hij pleit voor een Europees leger na de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump en Hegseth.

De laatste maakte deze week in Brussel duidelijk dat een NAVO-lidmaatschap er wat de VS betreft niet in zit voor Oekraïne.

"Vanaf nu zullen de dingen anders zijn en Europa moet zich daaraan aanpassen", zegt Zelensky. "Europa heeft een leger nodig, een leger van Europa."