Baanrecord Kok op eerste 500 meter NK afstanden, Groenewoud kampioen op 3.000 meter

Na vijf ritten was de koppositie voor Reina Anema, met een tijd van 4.04,58. Sanne in 't Hof en Bente Kerkhoff gingen rapper met allebei een persoonlijk record. In 't Hof (4.00,36) doorbrak net niet de grens van vier minuten, Kerkhoff (4.02,54) snoepte bijna drie seconden van haar snelste tijd ooit af.

De voorlaatste rit was een duel tussen ploeggenoten Groenewoud en Conijn. Laatstgenoemde lag de hele rit op achterstand, maar zoals vaker zette ze nog een sterke eindsprint in. Groenewoud achterhalen zat er niet meer in, maar beide schaatssters noteerden een persoonlijk record. Groenewoud reed zelfs de vierde tijd ooit gereden in Thialf.

Beune bleef haar hele rit in de buurt van het schema van Groenewoud, maar in de laatste ronden stortte ze wat in en moest ze genoegen nemen met de derde plek.

PR-regen op 500 meter

Pien Hersman was de eerste die onder de 38 seconden dook. Met een tijd van 37,76 zette ze een persoonlijk record neer. Haar tegenstander Chloé Hoogendoorn reed met 37,94 ook een PR.

De 17-jarige Daleman was de volgende die een persoonlijk record reed met een tijd van 37,56. Suzanne Schulting reed ook een PR.

De snelle tijd van Kok was buiten bereik voor de concurrenten. De beslissingen op de 500 meter vallen later vandaag.