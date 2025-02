Gaat de wet van de jungle weer gelden in de internationale handel?

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden er mede onder leiding van de Verenigde Staten handelsafspraken gemaakt, juist om een einde te maken aan de willekeur en de vele verschillende heffingen die landen invoerden.

De bedoeling was dat landen het elkaar zo makkelijk en goedkoop mogelijk zouden maken om handel te drijven met elkaar. De gedachte was dat vrije handel niet alleen zou leiden tot meer welvaart, maar ook tot meer democratie over de hele wereld.

Landen spraken met elkaar af de importheffingen af te bouwen en zich aan de handelsregels van de WTO te houden. Als een land zich niet aan die handelsregels zou houden, kon een ander land naar de WTO stappen om een procedure te beginnen. De uitspraak van de handelsorganisatie moest vervolgens door iedereen worden gerespecteerd.

De afspraken leken al snel hun vruchten af te werpen. De wereldhandel schoot omhoog en tarieven gingen in rap tempo omlaag, waardoor importeren en exporteren veel goedkoper werden. Jarenlang werd er met veel ontzag naar de WTO gekeken en steeds meer landen sloten zich bij de organisatie aan.