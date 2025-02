15/2 in Nieuwsuur: Felle Amerikaanse aanval op Europa • Geitenhouderijen ziekmakend?

Verschil van inzicht over geitenhouderijen

Mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, lopen meer kans op een longontsteking. Die correlatie is voor de derde keer aangetoond door het RIVM. Toch leidt dat niet direct tot nieuwe maatregelen van de overheid, want de ministers die gaan over Volksgezondheid - Fleur Agema - en over Landbouw - Femke Wiersma - wachten eerst een nieuw advies af van de Gezondheidsraad. Ondertussen zijn er grote zorgen bij omwonenden van geitenhouderijen. Zoals in Culemborg, waar bedrijven vooralsnog mogen uitbreiden.