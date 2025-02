Arsenal dankzij late treffers van gelegenheidsspits Merino langs Leicester

Arsenal heeft de druk op koploper Liverpool weer wat weten op te voeren. De nummer twee van de Premier League won dankzij twee late doelpunten van invaller en gelegenheidsspits Mikel Merino met 2-0 bij Leicester City, de door degradatiezorgen geteisterde club van manager Ruud van Nistelrooij.

Arsenal begon het duel zonder zijn topscorer Kai Havertz. De 25-jarige aanvaller, dit seizoen goed voor vijftien treffers in alle competities, raakte afgelopen week geblesseerd aan een hamstring en zal tot de zomer niet meer in actie komen.

Het wegvallen van de Duitse international is de zoveelste offensieve aderlating voor de Londense ploeg, die ook al Gabriel Jesus (voorste kruisband), Bukayo Saka (hamstring) en Gabriel Martinelli (hamstring) in de ziekenboeg heeft zitten.

Wippertje

Het gebrek aan aanvalskracht liet zich voelen. Arsenal, met Jurriën Timber in de basis, was weliswaar de baas op het veld, maar dreigend voor het vijandelijke doel wilden de mannen van manager Mikel Arteta maar niet worden. Leandro Trossard had na veertig minuten de ban kunnen breken, maar hij maaide na een listig wippertje van Martin Odegaard langs de bal.