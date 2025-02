Arsenal dankzij late treffers Merino langs Leicester, snelle hattrick Marmoush voor City

De nieuwe rol als spits bleek de Spaanse middenvelder wel te liggen, want vijf minuten later tikte Merino ook een lage voorzet van Trossard beheerst binnen: 0-2.

Eerste Premier League-goals voor Marmoush

Omar Marmoush stapte in de winterse transferperiode van Eintracht Frankfurt over naar Manchester City. In de Bundesliga had hij het net in een half seizoen al vijftien keer laten bollen en bovendien liet hij tien assists noteren.

Bij City stond de 26-jarige Egyptenaar tot nu toe droog. Daar kwam vandaag verandering in. Hij opende tegen Newcastle in de 19de minuut de score, voegde vijf minuten later een tweede toe en met een prachtige lob zorgde in de 33ste minuut voor de 3-0.