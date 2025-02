Amerikaan die zwarte tiener voor zijn deur neerschoot bekent nu toch

De 86-jarige man die twee jaar geleden in de Amerikaanse stad Kansas City een tiener neerschoot die bij hem had aangebeld, heeft nu toch bekend. Vrijdag ging hij akkoord met een schikking. In ruil voor zijn bekentenis wordt hij minder zwaar gestraft.

In april 2023 wilde de 16-jarige Ralph Yarl zijn jongere broertjes en zusjes ophalen en belde aan bij het huis van Andrew Lester. Maar de tiener had zich vergist in de straatnaam en stond voor de verkeerde deur.

Zonder met hem te praten of de buitendeur open te doen, schoot Lester twee keer op Ralph, die zwart is. De jongen zocht hulp bij een nabijgelegen woning en overleefde het.

Lester hield steeds vol dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Hij werd gearresteerd, maar kwam 24 uur later alweer vrij. Hoewel de openbaar aanklager sprak van een "racistische component" in de schietpartij, kwam dat in de aanklacht niet terug.

Inzamelingsactie

Er kwam veel kritiek vanuit het hele land. Zo vond er een demonstratie plaats bij de woning van de man. Met een inzamelingsactie is anderhalf miljoen dollar opgehaald voor de ziekenhuiskosten van de jongen.

Volgens de advocaat van Lester heeft zijn cliënt hartproblemen en werd hij onlangs met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. Ook zou zijn mentale gezondheid sterk achteruit zijn gegaan. De rechter heeft dat laten onderzoeken, maar oordeelde vervolgens dat het proces door kon gaan.

Op de huidige beschuldiging van zware mishandeling staat maximaal zeven jaar gevangenisstraf. Voor de oorspronkelijke aanklachten had hij levenslang kunnen krijgen. Het proces van Lester zou komende week beginnen.