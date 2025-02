Minister Wiersma hoopt op andere stikstofregels, verkent mogelijkheden

Een noodwet, andere stikstofregels, lagere snelheden op de grote weg, sluiting van luchthavens: uit brieven die BBB-minister Wiersma van Landbouw gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd komt naar voren dat ze niets uitsluit om uit de stikstofimpasse te geraken.

Keuzes maakt ze nog niet, maar ze verkent ingrijpende scenario's. Dat de stikstofuitstoot omlaag moet staat ook voor haar vast, maar boeren mogen daar wat haar betreft niet alleen voor opdraaien. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren, schrijft Wiersma aan de Kamer.

BBB'ers hebben dat al vaker gezegd, maar de tijd dringt steeds meer. Door de laatste uitspraak van de Raad van State is het moeilijker geworden vergunningen te verlenen aan bedrijven en activiteiten die meer stikstofuitstoot veroorzaken.

Andere ondergrens

Een van de punten waar Wiersma haar hoop op vestigt is een nieuwe ondergrens vaststellen, waardoor activiteiten en bedrijven met een beperkte uitstoot geen vergunning meer nodig hebben. Of dit juridisch kan is nog niet duidelijk. Wiersma is daarmee bezig, zegt ze, en ze heeft hoopgevende signalen.

Sommige wetenschappers wijzen er al langer op dat het oneerlijk is bedrijven met een kleine uitstoot veel regels op te leggen. Nu ligt de uitstootgrens voor een vergunning al heel lang op 0,005 mol stikstof per hectare per jaar, wat betekent dat bijna alle bedrijven een vergunning moeten aanvragen. Het kabinet wil dit verhogen naar 1 mol en zou daarbij steun krijgen van sommige wetenschappers.