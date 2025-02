Politie komt opnieuw met beelden van relschoppers Amsterdam

De Amsterdamse politie heeft nog eens vier verdachten van de rellen vorig jaar op Plein 40-45 herkenbaar in beeld gebracht. Twee van hen worden verdacht van mishandeling van een voorbijganger, de andere twee worden gezocht voor het gooien van bakstenen, meldt AT5.

De beelden van de vier zijn gisteren op Instagram geplaatst. "Ben, ken of herken je een van de getoonde verdachten? Laat het dan weten aan de politie", staat onder de beelden.

De rellen op het plein in Amsterdam Nieuw-West waren op 11 november, een dag na de gewelddadige onrust rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Via sociale media en in appgroepen werd een oproep gedeeld om "het plein op z'n kop te zetten". Zo'n 130 jongeren verzamelden zich en gooiden onder andere met bakstenen naar de politie. Een fietser werd mishandeld, een lijnbus met passagiers met stenen bekogeld en een tram in brand gestoken.

Opsporing Verzocht

Op de avond zelf werden al drie mensen opgepakt. Later werden nog eens tien mensen aangehouden. Dat gebeurde mede op basis van herkenbare beelden die door de politie werden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Gisteren stonden de eerste drie verdachten voor de de rechter. Een 21-jarige man is volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk is voor het gooien van stenen naar een lijnbus en het uitdelen van een klap aan een politiegent. Het OM eiste daarom een celstraf van vier maanden. De man zelf spreekt de beschuldiging tegen. Op de zitting zei hij dat hij het een ramp vond wat hij op de beelden van de rellen ziet. "Maar ik was het niet. Ik zou dat nooit doen. Ik was gewoon thuis", zei de verdachte.

Mishandeling

Tegen een 20-jarige verdachte eiste het OM negen maanden cel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de rellen, maar werd tijdens de schorsing van zijn voorarrest ook betrapt met heroïne, cocaïne en hasj op zak. Tegen een 18-jarige verdachte werd gisteren een taakstraf van 120 uur geëist en voorwaardelijke jeugddetentie van een maand. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van de fietser.

Het is nog onbekend wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak van de eerste drie verdachten.