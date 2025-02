Amsterdam brengt ondernemers in problemen door late betaling

Door technische problemen bij het overstappen op een nieuw factureringssysteem heeft Amsterdam een betalingsachterstand opgelopen van meer dan 200 miljoen euro. Meer dan 25.000 zzp'ers en andere ondernemers wachten op betaling, meldt AT5.

De VVD in de hoofdstad spreekt over een "gigantische betalingsachterstand" en heeft een meldpunt geopend voor gedupeerde ondernemers. "Ondernemers moeten inkomsten genereren voor het betalen van rekeningen. Als deze inkomsten door falende betaalsystemen uitblijven, kan dit in de ergste gevallen faillissement tot gevolg hebben", aldus de VVD Amsterdam.

De problemen rondom de achterstallige facturen bij de gemeente begonnen begin dit jaar bij het overgaan op een nieuw factureringssysteem, genaamd Amsterdam Financieel en Inkoop Systeem (Afis). Begin december sloot het oude factureringssysteem, waardoor de eerste vertraging ontstond. Facturen die nog niet waren afgehandeld, werden overgezet naar Afis. Maar door een technisch probleem lukte dat inladen niet.

Problemen bij het inladen

Toen dat probleem was verholpen, kon pas worden begonnen met het inladen van facturen die binnen waren gekomen tussen de sluiting van het oude systeem en het 'live' gaan van Afis. Bij het inladen van deze groep facturen, 21.000 in totaal, ontstonden weer problemen. Ook moesten facturen die automatisch doorgezet hadden moeten worden, handmatig naar de directie worden gestuurd.

Zo stapelden de problemen zich op, want intussen kwamen weer gewoon nieuwe facturen binnen. Op donderdag 6 februari stond er in totaal 450 miljoen euro open aan onbetaalde facturen. Daarvan is dus iets meer dan 200 miljoen euro aan facturen van 26.608 ondernemers te laat of dus nog helemaal niet betaald. Gisteren liet verantwoordelijk wethouder Hester van Buren weten dat de achterstand nog verder is opgelopen, zonder nieuwe getallen te noemen. Per jaar betaalt de gemeente normaal zo'n drie miljard euro aan facturen aan zzp'ers en andere ondernemers.

Spoeddesk

De gemeenteraad heeft 700.000 euro opzij gezet om de problemen te verhelpen. Er is een team van meer dertig mensen samengesteld dat probeert om de ergste nood te lenigen. Facturen tot 250 euro worden versneld uitbetaald. "Voor leveranciers, ondernemers, instellingen en freelancers die niet op hun betaling van hun vertraagde factuur kunnen wachten, hebben we een spoeddesk ingesteld", aldus de gemeente.

Toch is de gemeenteraad niet gerust op een goede afloop, Voor 27 februari is een spoeddebat ingepland, maar voor de oppositiepartijen VVD en JA21 komt dat te laat. Zij willen volgende week al in debat, ook al is de raad dan met voorjaarsvakantie. "We kunnen ondernemers niet laten wachten", zegt raadslid Kune Burgers (VVD). "Met een behandelingstempo van 20 minuten per factuur, zullen de problemen met de niet-betaalde facturen nog lang niet voorbij zijn."