PSV is niet meer onaantastbaar in de eredivisie, waar komt dat vandaan?

Anderhalf jaar lang werd PSV aangemerkt als onaantastbaar in de eredivisie. Maar ondertussen is de regerend landskampioen getransformeerd tot een ploeg die uiterst wisselvallig presteert.

PSV won slechts een van zijn eerste vijf eredivisieduels in 2025 en is de koppositie aan Ajax kwijtgeraakt. Het is voor het eerst sinds 1980 dat de club met zo weinig overwinningen aan een kalenderjaar begon. We zoeken naar verklaringen voor de Eindhovense kwetsbaarheid.

Gemakzucht?

Wie de resultaten van PSV aan het begin van dit seizoen erbij pakt, ziet dat de start van de Eindhovenaren prima is geweest. Maar op het spelniveau viel toen al het nodige aan te merken.

"Niet Champions League-waardig", omschreef Joey Veerman het voetbal van PSV in de tweede competitieronde tegen Heracles Almelo (1-3) in augustus.

Veerman deed na die bewuste wedstrijd ook een opmerkelijke uitspraak bij ESPN. "Het is eigenlijk geen goed gevoel. Je wil geen tegengoals krijgen, maar je weet dat we op een gegeven moment toch wel gaan scoren", zei Veerman, die een week later na de 7-1 zege van PSV bij Almere eraan toevoegde: "Je mist (in deze duels, red.) wel een stuk uitdaging".

Was daarmee de toon gezet?