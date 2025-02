Op reis door Duitsland klinkt van links tot rechts de roep om verandering

Lars Paulsen, werkzaam op de museumwerf in Flensburg: "Van het havenverleden is niet zo veel meer over, net als de visserij. Dit is nu vooral een open, gemoedelijke studentenstad, met veel Denen die hier goedkoop inkopen komen doen. Het is jammer dat de grenscontroles weer terug zijn. Dat is een populistische maatregel die niet nodig is.

We leven in een onrustige tijd, met Trump in Amerika en de oorlog in Oekraïne. Dat zijn ook de belangrijkste verkiezingsthema's. Het levert problemen op waar je niet omheen kunt, zoals Duitsland jarenlang heeft gedaan met geopolitieke vraagstukken. Deze tijd vraagt daadkracht, en niet om de hete brij draaien.

Ik heb de vorige keer SPD gestemd en ik vind eigenlijk dat de regering van Olaf Scholz het niet eens zo slecht heeft gedaan. Dus ik stem daar misschien weer op."