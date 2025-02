Ook bondskanselier Scholz haalt fel uit naar Amerikaanse vicepresident Vance

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de uitspraken van de Amerikaanse vicepresident JD Vance op de veiligheidsconferentie in München scherp veroordeeld. Vance liet zich onder meer positief uit over de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD). Scholz benadrukte dat inmenging in de Duitse verkiezingen (volgende week zondag) onacceptabel is, vooral van bondgenoten.

"We accepteren niet dat mensen die van buitenaf naar Duitsland kijken, zich mengen in onze democratie, in onze verkiezingen of in de democratische meningsvorming ten gunste van deze partij", zei Scholz. "Dat is ongepast. Zeker tussen vrienden en bondgenoten."

In München herinnerde Scholz eraan dat de AfD het nationaalsocialisme en de bijbehorende misdaden bagatelliseert. Hij wees erop dat Vance bij zijn bezoek aan het concentratiekamp Dachau sprak van "nooit meer", wat volgens Scholz niet te rijmen is met steun voor de AfD.

Vance had gisteren een ontmoeting met de leider van de AfD, Alice Weidel. Tot een gesprek met Scholz kwam het niet. Volgens de Duitse regering vanwege 'planningsproblemen'. Weidel is officieel niet welkom op de conferentie, maar kwam toch naar München voor het gesprek met Vance.

Harde uithaal naar Europa

In zijn toespraak gisteren in München zei Vance onder meer dat Europa een probleem heeft met massamigratie en censuur op sociale media en dat het continent zich minder zorgen moet maken over bedreigingen van buiten (China en Rusland) "omdat de gevaren van binnenuit komen". Ook veroordeelde hij het politiek uitsluiten van partijen zoals de AfD.

Gisteravond had de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius de toespraak van Vance al "onacceptabel" genoemd

Anti-immigratiepartij AfD staat in peilingen voor de verkiezingen op de tweede plaats. De partij wordt onder meer actief gesteund door Trump-vertrouweling Elon Musk. Hij is onder meer de eigenaar van het sociale mediaplatform X.