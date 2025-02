Zwitserse Rast pakt goud op slalom op WK skiën, Derks beste Nederlandse

Op de WK alpineskiën in Saalbach heeft Camille Rast goud gewonnen op het onderdeel slalom. De 25-jarige Zwitserse is voor het eerst wereldkampioen en pakt daarmee de grootste prijs in haar loopbaan.

Rast is bovendien de eerste Zwitserse wereldkampioene op de slalom in 34 jaar. Landgenote Vreni Schneider was in 1991 de laatste.

De beste Nederlandse was Kiara Derks, op de 26ste plek. Derks werd de eerste Nederlandse vrouw die op een WK de slalomfinale haalde sinds Adriana Jelinkova in 2019, nadat ze in de eerste run bij de eerste dertig was geëindigd.

Ook Noa Blok en Noa Rabou gingen namens Nederland naar beneden, maar vielen in hun eerste run al snel uit. Zij kwamen dus niet meer in actie in de slalomfinale.