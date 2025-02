Derks naar slalomfinale op WK in Saalbach, eerste Nederlandse vrouw sinds 2019

Op de WK alpineskiën in Saalbach heeft de Nederlandse Kiara Derks de finale bereikt op het onderdeel slalom. Ze moest in de eerste run bij de beste dertig eindigen en dat lukte: ze werd precies dertigste. De tweede run, om de medailles, is vanmiddag om 13.05 uur.

Derks is de eerste Nederlandse vrouw die op een WK de slalomfinale haalt sinds Adriana Jelinkova in 2019. De in Tsjechië geboren skiester werd toen uiteindelijk 29ste.

Ook Noa Blok en Noa Rabou gingen namens Nederland naar beneden, maar kwamen al snel ten val. Voor hen zit het WK erop.