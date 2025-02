Dode en drie gewonden bij botsing op A18

Bij een botsing op de A18 in Gelderland is vannacht iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde iets na 02.00 uur ter hoogte van Gaanderen in de Achterhoek. Een automobilist botste achterop de auto die voor hem reed, waardoor een van de voertuigen over de kop sloeg, meldt Omroep Gelderland.

In beide auto's zaten twee mensen. De persoon die om het leven kwam zat in de auto die over de kop sloeg. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer en de gewonden is nog niets bekend.

De politie is de hele nacht bezig geweest met het onderzoek op de weg, zegt een woordvoerder tegen omroep Gelderland. De weg was urenlang afgesloten en automobilisten moesten omrijden. Inmiddels is de weg weer open.