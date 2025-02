Van de Velde wil na intens jaar plezier terugkrijgen: 'Gevoel stond heel lang uit'

"Mijn gevoel stond heel lang uit. Over niks kon ik gevoel krijgen, het maakte niet uit waarover ik nadacht. Echt absurd. Zo wil ik niet zijn, zo wil ik niet leven. Dus dit moet anders", was de duidelijke conclusie van de olympiër, die in Parijs nog met Matthew Immers samenspeelde.

Van de Velde praat er veel over met zijn vrouw en eens in de twee weken met een psycholoog. "Ik zit al wel weer beter in mijn vel nu", zegt hij met een ontspannen glimlach. "Als iemand me nu een heftig verhaal vertelt, voel ik zelf ook dat het heftig is. Terwijl ik hiervoor dan dacht: het zal wel..."

Maar, Van de Velde is ook realistisch. "Ik kan nog niet zeggen of ik nu al helemaal hersteld ben, dat weet ik echt niet. Maar ik probeer mijn gevoel, voor zover ik nu weer een beetje kan voelen, te volgen en van daaruit weer op te bouwen."