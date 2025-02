Auto ramt op hoge snelheid veerpont bij Afgedamde Maas

In Aalst in Gelderland heeft een automobilist een veerpont geramd. Rond 00.30 uur vannacht reed de auto op hoge snelheid op de arm van de pont, waaraan de oprijklep hangt. De pont was op dat moment uit de vaart.

Het gebeurde bij het veer over de Afgedamde Maas tussen het Gelderse Aalst en Veen in Noord-Brabant. De bestuurder van de auto was waarschijnlijk niet bekend met de omgeving en werd daarom verrast door de rivier en de veerpont, schrijft Omroep Brabant.

Door de hoge snelheid van de auto brak de vergrendeling van de pont met de wal. Daardoor dreef de pont met de auto zo'n 25 meter van de kant af.

Zwemmen

De twee inzittenden konden uit de auto komen en zwommen op eigen kracht naar de kant. Ze zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Een berger heeft de auto van de veerpont getrokken, samen met de brandweer. Het is niet bekend wanneer de beschadigde pont weer kan varen.