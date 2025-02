Meer 'kliklijnen' voor melden van uitkeringsfraude

In 2023 kon Rotterdam dankzij het meldpunt 650.000 euro onterecht uitgekeerde bijstand terugvorderen. Bij de 710 meldingen die binnenkwamen bleek in meer dan drie kwart van de gevallen inderdaad iets mis te zijn.

Afgeschaft

26 gemeenten hebben hun meldpunt juist afgeschaft, zegt EenVandaag. Leiden deed dat in 2023 nadat SP-raadslid Thomas van Halm een motie had ingediend. Hij noemt het "mensonterend en stigmatiserend voor mensen in de bijstand" dat mensen via een meldpunt anoniem hun vermoedens over bijstandsfraude door konden geven.

Van Halm zei tegen EenVandaag dat de meeste meldingen nergens op gebaseerd zijn. "Veel mensen begrijpen bovendien de regels niet goed genoeg om fraude objectief te kunnen beoordelen."