Gewend aan nog hogere snelheid heeft De Boo baanrecord in Thialf: 'Een jongensdroom'

De Boo was sinds het NK sprint, eind december, al de snelste Nederlander ooit in Heerenveen met 34,29. Maar om het baanrecord van de Japanner Tatsuya Shinhama (34,07) te verbeteren was iets extra's nodig. "Dat was die opening, hij had nog nooit in de 9,5 gereden. En dat moet je wel doen, wil je aan die tijd komen", zegt Van Velde.

"Het hielp dat we uit Calgary kwamen, daar was hij al hartstikke goed." Op de Canadese hooglandbaan met weinig luchtweerstand ging De Boo als eerste Nederlander door de grens van de 34 seconden: 33,87.

"Daardoor komt deze snelheid nog makkelijker dan vóór de wedstrijden in Calgary, dat is het voordeel van het rijden op dat soort banen. Je bent gewend aan de snelheid, want je hebt het al een keer gedaan. In Milwaukee (een week na de wereldbeker in Calgary, red.) was hij iets vermoeider, maar nu is de batterij weer opgeladen."

Bekijk hier de samenvatting van de 500m op het Daikin NK afstanden: