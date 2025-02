Onrust in de wereld stuwt goudprijs tot recordhoogte van 90.000 euro per kilo

Kettingen, ringen, colliers, in een vloek en een zucht wordt alles in de oven - op 1100 graden - omgesmolten. In een paar minuutjes is er van de sieraden niets meer over dan vloeibaar goud of zilver. "Eigenlijk zonde, hè", zegt de man die al 24 jaar in Joure vele kilo's edelmetaal in de oven gooit. "Ik werd afgekeurd als hovenier vanwege rugklachten en toevallig ben ik hier terechtgekomen. Het zijn allemaal spullen die door mensen zijn gedragen", mijmert hij. "Blijkbaar heeft het geen emotionele waarde meer. Ja, dan kun je het net zo goed laten omsmelten. Dan heb je nog iets aan de centen die je ervoor krijgt."

Van der Meulen maakt er vervolgens baren goud en zilver van. Uiteindelijk worden daar weer nieuwe sieraden van gemaakt. Breitsma: "Toen mijn vader in dit vak kwam, was de goudkoers ongeveer 10.000 gulden. Nu dus 90.000 euro."

Had hij dat verwacht? "Eerlijk gezegd niet. Maar mede door al die spanningen in de wereld vliegt de koers omhoog, mensen zoeken een veilige haven. Op termijn gaat-ie door de grens van 100.000 euro per kilo. Dat verwacht ik wel."

Moeten mensen misschien toch nog even wachten met het inleveren van gouden familiepronkstukken? "Dat kan, maar de huidige prijs is toch ook serieus geld, hè."