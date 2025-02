Moordverdachte Mangione bedankt voor alle steun: 'Overweldigend'

Luigi Mangione heeft voor het eerste gereageerd op de vele steunbetuigingen die hij kreeg na zijn arrestatie. De 26-jarige man werd in december aangehouden voor de moord op topman Brian Thompson van een zorgverzekeraar.

"Ik ben overweldigd en dankbaar voor iedereen die me heeft geschreven om hun verhaal te delen en steun te betuigen", schrijft hij op een speciale wegpagina die zijn advocaten hebben gemaakt om het publiek te informeren over de zaak. "Ik kan niet iedereen beantwoorden, maar weet dat ik elke brief lees die ik krijg."

De 50-jarige Thompson werd begin december in koelen bloede doodgeschoten op straat in New York toen hij op weg was naar een congres van zijn bedrijf UnitedHealth. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de dader bewust op de man af loopt en hem vanaf enkele meters in de borst schiet.

Klopjacht

Mangione werd na een klopjacht van vijf dagen aangehouden in een restaurant in buurstaat Pennsylvania. Het personeel had hem herkend van opsporingsfoto's.

Mangione had een persoonsbewijs bij zich dat de dader had gebruikt voor een hotelovernachting en een vuurwapen van hetzelfde type als het moordwapen. Ook had hij een manifest bij zich waarin het winstbejag van de verzekeringssector werd bekritiseerd.

Bij zijn voorgeleiding hield Mangione vol onschuldig te zijn. Veel Amerikanen namen het al snel op voor de gefortuneerde Ivy League-student met de aangename uitstraling.

Door de moord op Thompson was bovendien het verdienmodel van verzekeraars onder vuur komen te liggen: het systeem werd als harteloos gezien omdat het zoveel mogelijk onder betalingen probeert uit te komen aan mensen in medische nood.