Trump wil af van vervolging burgemeester New York, aanklagers weg in protest

De wens van de Amerikaanse president Trump om de vervolging te staken van de burgemeester van New York, heeft geleid tot een exodus onder justitiemedewerkers die daar niet aan wilden meewerken. Pas toen er al zeven mensen waren vertrokken werd er na een ultimatum eindelijk iemand gevonden die het verzoek wilde indienen.

De Democraat Eric Adams werd vorig jaar aangeklaagd wegens corruptie. Hij zou in de tijd voor zijn burgemeesterschap steekpenningen van internationale spelers hebben aangenomen in ruil voor buitenlandse invloed in New York. Zo zou hij van Turkse contacten internationale vluchten cadeau hebben gekregen.

Adams ontkende en sprak van een heksenjacht. Hij kreeg daarbij bijval van de Republikein Trump, die vond dat Adams net als hijzelf door politieke tegenstanders tegengewerkt werd. Trump nam het daarbij nadrukkelijk op voor Adams, zo nodigde hij hem uit bij zijn inauguratie.

'Akkoordje'

Eerder deze week droeg het ministerie van Justitie het kantoor van de aanklager in New York op om de vervolging van Adams te staken. Volgens het ministerie was er een fout gemaakt door Adams zo kort voor de burgemeestersverkiezingen van dit jaar aan te klagen. Ook zou Adams beter kunnen helpen Trumps strenge migratiebeleid uit te voeren zonder de dreiging van een proces.

De openbaar aanklager, zelf benoemd door Trump, weigerde echter mee te werken en koos voor ontslag. "Ik heb het altijd als mijn plicht gezien om onpartijdig te streven naar gerechtigheid, zonder voordeel voor de rijken of machtigen", schreef Danielle Sassoon in een bijtende brandbrief aan haar eigen leidinggevenden. Ze vond dat Trump het met Adams op een akkoordje had gegooid.

Ook zeven andere juristen in Washington en New York wilden hun handen niet branden aan de procedure. "Je zult vast uiteindelijk wel iemand vinden die dom of laf genoeg is om de motie in te dienen, maar dat ga ik niet zijn", schreef een van hen bitter in zijn ontslagbrief.

Dreigement

Volgens persbureaus AP en Reuters was er uiteindelijk een dreigement van de top van Justitie nodig. De onderminister waarschuwde dat iedereen in een bepaalde afdeling van het ministerie zijn baan kon verliezen als er binnen een uur niemand was gevonden om het verzoek te ondertekenen.

Daarop besloot één medewerker zich op te offeren voor de rest. "Niemand heeft zich overgegeven, dit was dwang", typeerde een van de betrokkenen de actie tegen persbureau Reuters. De motie moet nog worden goedgekeurd door een rechter, die ook kan bepalen dat de zaak van Adams gewoon doorgaat.

De hele affaire is veelzeggend over de manier waarop de regering-Trump omgaat met het rechtssysteem. Met zijn golf aan decreten en beleidswijzigingen zoekt Trump geregeld de randen op van wat juridisch toelaatbaar is, of treedt die zelfs met voeten.

Eerder opperde vicepresident Vance bijvoorbeeld al dat Trump zich helemaal niet hoeft te houden aan gerechtelijke uitspraken over zijn beleid. "Een rechter mag de uitvoerende macht niet beheersen", stelde hij in reactie op de vele tussenvonnissen van rechters waarin besluiten van Trump werden teruggedraaid of uitgesteld omdat ze niet strookten met de grondwet of andere wetten.