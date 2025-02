Verkrachtingszaak tegen Jay-Z en Diddy ingetrokken

Een anonieme vrouw heeft haar rechtszaak tegen rappers Jay-Z en Sean 'Diddy' Combs laten vallen. In een reactie spreekt Jay-Z van een overwinning na "lichtzinnige, verzonnen en walgelijke beschuldigingen".

Tegen Diddy liepen al langere tijd verschillende beschuldigingen van seksueel wangedrag toen in december vorig jaar plotseling Jay-Z ook werd genoemd in een civiel proces. Het was voor het eerst dat er een dergelijke beschuldiging werd geuit tegen de invloedrijke hiphopartiest, bekend van nummers als Empire State of Mind, Crazy in Love en 99 Problems en echtgenoot van zangeres Beyoncé.

De anonieme vrouw zei dat ze als 13-jarige was verkracht toen ze in 2000 probeerde binnen te komen bij de afterparty van een MTV-awardshow. Een chauffeur zou haar voor Diddy hebben meegenomen, waarna Jay-Z zich aan haar zou hebben vergrepen. Ze eiste een niet nader gespecificeerde schadevergoeding.

'Traumatisch'

Jay-Z ontkende de beschuldigingen fel. Hij zegt nu blij te zijn dat de zaak van tafel is. "Er was niets van waar en een proces zou tot niets hebben geleid."

"Het was een belachelijk verhaal geweest als de aantijgingen niet zou ernstig waren geweest. Zo'n ervaring wens ik niemand toe. Het trauma dat mijn vrouw, kinderen, geliefden en ik hebben opgelopen zal ons altijd bijblijven."

De advocaat van de vrouw zeggen dat ze haar zaak vrijwillig heeft laten vallen. Wat de redenering daarachter is, is niet bekend.

Diddy zit nog altijd opgesloten in afwachting van tientallen verkrachtingszaken die tegen hem lopen. Hijzelf zegt onschuldig te zijn. Volgens hem proberen mensen een slaatje te slaan uit de beschuldigingen.