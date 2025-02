Persbureau AP voor onbepaalde tijd geweerd uit Witte Huis om 'Golf van Mexico'

Het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP), een van de grootste ter wereld, is door het Witte Huis 'voor onbepaalde tijd' verbannen uit het Oval Office, het officiële kantoor van president Trump. Ook mag het persbureau niet meer met de president meereizen in Air Force One, het regeringsvliegtuig.

President Trump is ontstemd over het besluit van AP om vast te houden aan de benaming Golf van Mexico, de watermassa tussen Mexico en de zuidelijke staten van de VS. Trump besloot vlak na zijn aantreden vorige maand dat die de naam Golf van Amerika moest krijgen.

Hij kreeg techbedrijven als Apple en Google zover om daarin mee te gaan, maar AP weigert dat. Omdat het gebied deels buiten Amerikaans territorium ligt, houdt AP vast aan de traditionele benaming, met de toevoeging dat de regering-Trump een andere benaming verkiest. AP voegt eraan toe dat het wereldwijd klanten heeft en dus de meest gangbare naam wil gebruiken.

'Leugens'

Afgelopen dinsdag werden verslaggevers van AP voor het eerst geweerd van een persconferentie in het Oval Office. In de dagen erna gebeurde dat vaker bij officiële regeringsevenementen waarbij andere journalisten wel welkom waren. Gisteren werd AP geweigerd bij een persconferentie van Trump samen met de Indiase premier Modi, de leiders van twee van de grootste landen ter wereld.

Trumps woordvoerder Karoline Leavitt zei gisteren dat het aan de president is om te beslissen wie er welkom is bij zijn persmomenten, en dat AP nu de gevolgen ondervindt voor zijn "leugens" over de Golf van Amerika. "Het is gewoon een feit dat het water ten zuiden van Louisiana de Golf van Amerika heet. Ik snap niet waarom media het niet zo willen noemen."

Een andere medewerker uit Trumps entourage, Tyler Budowich, zei dat AP "verdeeldheid zaait, en vasthoudt aan desinformatie" door vast te houden aan de naam Golf van Mexico. "Hun recht op onverantwoordelijke en oneerlijke journalistiek wordt beschermd door het Eerste Amendement, maar ze hebben geen garantie op onbelemmerde toegang tot bepaalde beperkte plekken, zoals het Oval Office en Air Force One."

'Zeer verontrustende escalatie'

Het besluit van het Witte Huis is volgens AP-topman Julie Pace "een zeer verontrustende escalatie" en "een overduidelijke schending van het Eerste Amendement", het onderdeel van de Amerikaanse grondwet dat de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting garandeert.

De White House Correspondents' Association, de organisatie van journalisten die verslag doen vanuit het Witte Huis, zegt in een verklaring dat Trump het persbureau "straft omdat zij niet meegaan in het taalgebruik dat de regering graag zou zien. Dit is discriminatie."

Associated Press is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht in de 19e eeuw en al sinds die tijd standaard aanwezig bij nieuwsgebeurtenissen in het Witte Huis. De verslaggeving van AP wordt gebruikt door duizenden andere nieuwsmedia ter wereld, ook de NOS. Die zijn nu dus verstoken van bepaalde eerstehands nieuws over de regering-Trump.