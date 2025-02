Mede dankzij assist Verbruggen wint Brighton voor tweede keer in een week van Chelsea

Chelsea heeft voor de tweede keer in een week verloren van Brighton & Hove Albion. Vorig weekend versloegen 'The Seagulls' de Londenaren in de FA Cup (2-1) en nu werden de bezoekers met 3-0 naar huis gestuurd in een competitiewedstrijd.

Chelsea bleef dit seizoen een tijdje in het spoor van koploper Liverpool, maar is inmiddels afgezakt naar de vierde plek. Manchester City, Newcastle United en Bournemouth hijgen de Londenaren in hun nek.