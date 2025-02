Voorzetten Slory beslissend voor FC Dordrecht, ook ADO doet volop mee om promotie

Na dat doelpunt werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt vanwege onrust op de tribunes, waarvandaan zwaar vuurwerk op het veld werd gegooid. Toen de boel was gekalmeerd blonk Celton Biai uit, de Portugese doelman van Dordrecht hield zijn ploeg overeind.

Ook ADO steeg een plaatsje en is door de vierde overwinning op een rij zelfs koploper in de derde periode. Het won ondanks een in de eerste helft door Lee Bonis gemiste penalty met 1-0 van Jong Ajax. Luka Reischl schoot nog net binnen het uur uit een rebound raak.

De grote verliezer van de avond was SC Cambuur. De Friezen vierden in blessuretijd al feest toen Remco Balk, afgelopen maandag nog goed voor een hattrick, raak kopte voor de 1-0. Maar drie minuten later werd het 1-1 toen verdediger Jeremy van Mullem een voorzet ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte.