Provincie Friesland mag damherten niet afschieten van de rechter

De provincie Friesland mag van de rechtbank voorlopig geen damherten laten afschieten. Volgens de provincie vormen zo'n 950 damherten bij Heerenveen een gevaar voor de verkeersveiligheid. Maar volgens de rechtbank heeft de provincie onvoldoende gemotiveerd waarom de populatie verkleind zou moeten worden.

De provincie wil een deel van de dieren afschieten en daarom werd afgelopen november een vergunning afgegeven. Het plan was om jaarlijks ongeveer 200 dieren te doden en er uiteindelijk 80 tot 90 over te laten in het gebied.

Volgens gedeputeerde Matthijs de Vries zijn er in 2023 in het betreffende gebied ruim dertig auto-ongelukken geweest door overstekende damherten. "Het moment dat er een fataal ongeluk plaatsvindt als gevolg van damherten die onverwacht oversteken komt steeds dichterbij", zei hij eerder tegen Omrop Fryslân.

Motivering onvoldoende

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenden bezwaar aan. Ze vonden de argumenten voor afschot niet sterk genoeg en vroegen de rechtbank om een voorlopig oordeel te vellen.

De voorzieningenrechter is het met Friesland eens dat beheer van de populatie nodig is, maar vindt dat de provincie onvoldoende heeft onderbouwd bij hoeveel dieren de verkeerssituatie wel veilig genoeg zou zijn. Verder is onvoldoende gemotiveerd of het afschieten zoals die nu is vergund ook het gewenste effect zal hebben, oordeelt de rechter. Ook ontbreekt een vastgesteld faunabeheerplan, waarin staat hoe moet worden omgegaan met zulke dieren.

De vergunning wordt voorlopig geschorst en de provincie moet van de rechter de bezwaren van Animal Rights en Fauna4Life behandelen. Dat leidt mogelijk tot aanpassingen in de vergunning.