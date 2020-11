Engelse spelersvakbond wil minder kopballen uit angst voor dementie

Engeland maakt zich in toenemende mate zorgen over het gevaar van kopballen. Nadat bij oud-voetballer Sir Bobby Charlton dementie werd geconstateerd en ook andere leden van het Engelse wereldkampioensteam van 1966, Jack Charlton en Nobby Stiles, dement waren geworden en eerder dit jaar kwamen te overlijden, gingen de alarmbellen (weer) rinkelen en laaide de discussie op.

De Engelse spelersvakbond PFA riep vrijdag op om vanwege die steeds grotere zorgen over hersenziektes onder oud-internationals het koppen op trainingen te verminderen. Ook riep de PFA een adviesgroep in het leven, die zich met behulp van huidige spelers, oud-spelers en familieleden verder gaat verdiepen in het onderwerp.

"We moeten nu ingrijpen op basis van het bewijs dat nu beschikbaar is", zei PFA-voorzitter Ben Purkiss. "Een vermindering van het koppen op de training is een praktische en logische stap vooruit."

Wat doet koppen met je hersenen? In 2018 onderging redacteur Guido van Gorp in Schotland een test. Kijk hieronder naar de reportage.