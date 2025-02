NAVO-baas Rutte na gesprek met Vance: 'VS wil goede deal voor Oekraïne'

De Amerikanen committeren zich volledig aan de NAVO en willen een goede deal voor Oekraïne. Dat zegt secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO na een gesprek met de Amerikaanse vicepresident JD Vance.

"Je ziet natuurlijk initiatieven vanuit de Verenigde Staten om de oorlog in Oekraïne echt tot een eind te brengen. Ik denk dat dat op zichzelf heel positief is." De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat hij de oorlog in Oekraïne binnen 24 uur na zijn aantreden als president zou beëindigen. Zo snel ging het niet, maar Rutte ziet wel dat de Amerikanen vaart willen maken.

"Wat ik zie, is een duidelijke Amerikaanse lijn die zo snel mogelijk, maar wel op een verstandige manier tot vrede wil komen." Volgens Rutte heeft Europa ook een rol in dat proces. "Maar dan moet Europa wel leveren."

Tot verbazing van veel Europese leiders ging de toespraak van Vance op de veiligheidsconferentie in München vandaag nauwelijks over Oekraïne. Hij haalde vooral uit naar Europa en zei dat Europa zich minder zorgen moet maken over krachten van buiten, zoals China en Rusland.

Rutte sprak uitgebreid met Vance

Waar het in die speech dus nauwelijks over Oekraïne ging, zegt Rutte dat hij vrijdag uitgebreid met Vance heeft gesproken over de oorlog. "En trouwens ook over de noodzaak dat Europa meer gaat betalen aan defensie, want we lopen gewoon zwaar achter op de Amerikanen. Daar hebben ze volkomen gelijk in."

Volgens Rutte wil de regering van Trump ook een goede overeenkomst voor Oekraïne. "Als het gaat om Oekraïne zijn we het er echt over eens dat we ervoor moeten zorgen dat Oekraïne er zo sterk mogelijk voor staat wanneer de gesprekken beginnen. En dat we moeten zorgen dat de uitkomst blijvend is, dat de Russische president Vladimir Poetin nooit meer iets gaat proberen tegen Oekraïne."

NAVO-baas Rutte zegt dat het voor de Amerikaanse regering ook belangrijk is dat er met een overeenkomst over het einde van de oorlog een duidelijk signaal uitgaat naar andere landen in de wereld. Rutte noemt daarbij China bij naam. "Ook China moet zien dat het een goede deal is, want anders zou die ook nog wel eens een idee kunnen krijgen om iets in de regio te gaan doen."

Daarmee verwijst Rutte naar de spanning tussen China en Taiwan. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en heeft herhaaldelijk gedreigd met militair ingrijpen als Taiwan stappen richting onafhankelijkheid zet. De Verenigde Staten beschouwen Taiwan als een cruciale partner en hebben tot nu toe altijd gezegd dat ze zich het recht voorhouden om in te grijpen als de status-quo door China wordt bedreigd.

Verbazing

Eerder deze week baarde de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, opzien op een NAVO-bijeenkomst. Hij zei dat Oekraïne door Rusland bezet grondgebied moet opgeven, evenals zijn wens om lid te worden van de NAVO. Volgens Hegseth is duurzame vrede alleen mogelijk met een "realistische inschatting van het slagveld". En de Oekraïense wens om terug te keren naar de landsgrenzen van voor 2014 vindt hij "onrealistisch". In dat jaar annexeerde Rusland de Krim.

Dat standpunt kwam in Brussel hard aan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Pistorius hekelde de opstelling van de Amerikaanse regering: "De regering Trump heeft tegenover Poetin nu al concessies gedaan voor de onderhandelingen zijn begonnen."

Maar volgens Rutte kunnen de opmerkingen van Hegseth in Europa niet als een verrassing zijn gekomen. "Ik ben een beetje verbaasd dat mensen denken dat ze het niet eerder al gehoord hebben. Trump heeft het natuurlijk al eerder gezegd."

Aan de onderhandelingstafel

In de speech zei Hegseth ook niets over de mogelijke rol van Europa in de onderhandelingen. Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, kwamen vervolgens met een gezamenlijke verklaring waarin ze benadrukten dat ze deel willen uitmaken van de onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Rutte daarover: "Je moet niet zeggen 'Ik wil aan tafel'. Je moet zeggen: 'Wij zijn relevant. We hebben plannen en daarmee zit je aan tafel."