Rickrollen, Baby Shark en MrBeast: YouTube bestaat 20 jaar

TV-zender NBC greep in 2006 in tegen wat het bedrijf zag als inbreuk op het auteursrecht en liet de illegaal geüploade video's later vervangen door eigen versies. Maar toen had YouTube al ruimschoots zijn bereik vergroot. Tech-gigant Google had zijn ogen laten vallen op de start-up en lijfde het bedrijf in de herfst van 2006 in voor 1,65 miljard dollar.

Vlak voor Kerst datzelfde jaar riep Time Magazine 'You' uit tot persoon van het jaar, in plaats van de traditionele politicus of andere notabele die zijn of haar stempel op het nieuws had gedrukt. Met 'You' werden alle gewone mensen bedoeld die via sociale media als Facebook of MySpace hun stem lieten horen, of bijdroegen aan Wikipedia, maar de vormgeving van het tijdschrift verwees onmiskenbaar naar YouTube: