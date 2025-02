Go Ahead Eagles heeft aan één goal genoeg tegen mager Sparta

Go Ahead Eagles begon uitstekend aan de wedstrijd, zette hoog druk en was vanaf de eerste minuut dreigend. Maar na een minuut of twintig raakte het de controle plots kwijt en nam Sparta het heft in handen.

Juist toen de Rotterdammers, met Carel Eiting, Gjivai Zechiël en Kristian Hlynsson op het middenveld, begonnen te draaien, ging het mis. Basisdebutant Zechiël nam te veel risico op een gevaarlijke plek en zag dat keihard afgestraft worden.

Spits Victor Edvarsen snoepte Zechiël de bal af en speelde die vlug naar Breum, die met een harde knal zijn negende goal van het seizoen binnenschoot.

Daarna was Sparta even van de leg en had het mazzel dat een schot van Oliver Antman op de paal kwam.

Geen ommekeer

Na rust kwam de wedstrijd volledig op slot te zitten. Sparta kon maar geen vuist maken en Go Ahead drukte niet echt door.

Pas een kwartier voor het eind werd Sparta voor het eerst gevaarlijk. Hlynsson bleef knap aan de bal in de zestien, maar zag zijn schot uit de hoek worden getikt door keeper Jari De Busser.

Die ene kans bleek het laatste gevaarlijke moment van de wedstrijd.