Eerste astronaut met lichamelijke beperking mag ruimtemissie doen

Een Britse astronaut heeft toestemming gekregen om als eerste persoon met een lichamelijke beperking deel te nemen aan een missie in het internationale ruimtestation ISS. Dat heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekendgemaakt.

John McFall (43) werd in 2022 door de ESA geselecteerd voor een haalbaarheidsstudie waarin onderzocht werd of een fysieke beperking ook een beperking vormt om aan een ruimtemissie te kunnen deelnemen. Hij moest bewijzen dat hij dezelfde taken kon uitvoeren als andere kandidaat-astronauten.

Ook zijn beenprothese werd uitvoerig getest. Nu hij zijn opleiding succesvol heeft afgerond staat niets hem meer in de weg om de ruimte in te kunnen voor een langdurige missie.

McFall zegt tegen SkyNews dat het "geweldig" is dat de studie heeft aangetoond dat er geen obstakels zijn voor zijn vlucht naar het ISS. Maar voor hem is het "veel meer dan dat", namelijk een omslag in de manier waarop mensen met een beperking worden behandeld.

"En hoewel dit nu toevallig de ruimtevaartindustrie betreft, wil het niet zeggen dat het niet ook in veel andere sectoren mogelijk is."

Datum missie nog onbekend

McFall raakte op 19-jarige leeftijd zijn rechterbeen kwijt door een motorongeluk. Daarna leerde hij opnieuw hardlopen en werd in 2005 een professioneel atleet. Hij vertegenwoordigde Groot-Brittannië als paralympisch sprinter op de 100 meter en won meerdere medailles, waaronder brons op de Paralympische Spelen van 2008. Na zijn sportcarrière werd hij orthopedisch chirurg.

Wanneer hij de ruimte ingaat, is nog niet bekend.