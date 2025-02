Groenewoud wint nationale titel op 1.500 meter voor Beune en Rijpma-de Jong

Van alle afstanden die Groenewoud dit schaatsweekend in Thialf rijdt, zou ze het liefst de nationale titel op de 1.500 meter pakken, bekende ze in aanloop naar de eerste dag. Maar, wist ze ook: "Het wordt wel lastig."

Waar vooraf werd uitgekeken naar de strijd tussen Beune en Rijpma-de Jong in de slotrit, de winnaressen in 2023 en 2024, aasde Groenewoud op een verrassing, want zo goed had ze nog niet gereden deze winter in de wereldbeker.

Maar Groenewouds race was indrukwekkend, als enige reed ze onder de 1.54. "Deze is heel lekker, omdat het afgelopen tijd niet zo goed ging", zei Groenewoud na afloop. "Ik was gretig, ik wilde deze echt heel graag."