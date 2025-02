Hondema scherpt Nederlands record verspringen aan, voor tweede keer in zes dagen

Pauline Hondema heeft bij indoorwedstrijden in Berlijn voor de tweede keer in zes dagen tijd het Nederlands indoorrecord verspringen verbeterd. In Berlijn kwam de 24-jarige atlete al bij haar eerste poging tot 6,70 meter.

Daarmee sprong ze vijf centimeter verder dan afgelopen zondag, toen ze in Düsseldorf het 38 jaar oude record (6,63 meter) van Edine van Heezik afnam door naar 6,65 te springen,

De atlete van Lycurgus moest de winst aan Mikaelle Assani laten. De Duitse sprong één centimeter (6,71 meter) verder.

Bij haar resterende pogingen in de Duitse hoofdstad kwam Hondema opnieuw tot verre sprongen, al waren die enkel geldig in de alternatieve meetwijze.

In Berlijn werd namelijk, net als in Düsseldorf, geëxperimenteerd met een zogenoemde afzetzone in plaats van de traditionele afzetbalk.

Bij de meting vanuit zo'n afzetzone wordt de afstand bepaald vanaf de afsprong binnen de zone, en niet vanaf de afzetbalk. "Ze deden het experiment vandaag voor het eerst in een grote wedstrijd. Ze willen ermee voorkomen dat veel atleten foutspringen", legde Hondema zondagavond uit bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Het nieuwe record van Hondema werd op traditionele wijze gemeten.