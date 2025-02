Wiebes verovert Europese titel omnium met lange eindsprint in puntenkoers

In Heusden-Zolder begon Wiebes eerder op de dag uitstekend door het winnen van de scratch, het eerste van vier onderdelen. Na 40 ronden (10 kilometer) was zij de sterkste.

Met een dertiende plaats in de tempokoers (40 ronden, elke ronde sprinten om een punt) verloor ze terrein met een dertiende plaats.

In de afvalkoers bleef ze als een geroutineerd baanrenster uit de problemen en zag om de ronde haar concurrenten een voor een afvallen. Alleen de Britse Leech bleef over, maar had niet de puf om Wiebes uit te dagen in een sprint.