PSV-vrouwen blijven in spoor van Ajax na zege in Alkmaar

"We zijn erop gebrand om in Alkmaar een goed resultaat neer te zetten", liet coach Sander Luiten optekenen voor de wedstrijd. PSV moest ook wel, wilde het de achterstand op Ajax niet verder laten oplopen.

PSV blijft in het spoor van Ajax als het gaat om het kampioenschap in de Vrouwen Eredivisie. De voetbalsters uit Eindhoven, die zondag nog onderuitgingen in de topper bij FC Twente (3-2), wonnen bij hekkensluiter VV Alkmaar: 1-2.

En weer, net als een week eerder in Enschede, was het Joëlle Smits die voor de treffers zorgde. Smits schoot in de 55ste minuut de 0-1 binnen vanaf de strafschopstip en ruim een kwartier later tikte ze de 0-2 binnen - haar twaalfde treffer van het seizoen.

PSV kon niet lang genieten van de comfortabele voorsprong, want VV Alkmaar deed direct wat terug via Charlotte Hulst. Maar de drie punten gingen uiteindelijk wel naar de nummer twee, die daarmee weer op drie punten kwam van de lijstaanvoerder uit Amsterdam, die zondag op bezoek mag bij FC Twente.

ADO en Heerenveen

ADO Den Haag was thuis te sterk voor PEC Zwolle (3-0) en Heerenveen ontdeed zich vrij eenvoudig van de nummer zeven van de ranglijst, Excelsior: 3-0.