Duitse defensieminister Pistorius fel over toespraak Vance: 'Onacceptabel'

De toespraak van JD Vance vandaag was "onacceptabel", vindt de Duitse defensieminister Boris Pistorius. Hij sprak kort na de toespraak van de Amerikaanse vicepresident in München.

Pistorius begon zijn toespraak door te zeggen dat hij een tekst had voorbereid die over de veiligheid in Europa ging, maar zei dat hij de woorden van Vance niet onweersproken kon laten. "Wij staan voor het recht om kritiek te leveren. Dat is vanzelfsprekend in een democratie."

Volgens de defensieminister vergeleek Vance toestanden in delen van Europa met autoritaire regimes. "Dat is niet acceptabel."

Pleidooi voor democratie

Pistorius zei dat iedereen in de democratie recht heeft op een mening. Hij benoemde daarbij ook de rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD), die hij een "extremistische partij" noemde.

Elon Musk, de belangrijkste en machtigste bondgenoot van president Trump, voert campagne voor de AfD. De Duitse minister zei dat de AfD, net als iedere Duitse partij, op een normale manier campagne kan voeren. "Als vicepresident Vance van de gelegenheid gebruik had gemaakt om de televisie aan te zetten, dan had hij gezien dat de lijsttrekker van deze partij primetime op tv zien was."

Democratie betekent niet dat de luide minderheid de waarheid in pacht heeft, stelt hij. "Een democratie moet zich kunnen weren tegen extremisten die de democratie willen verstoren. Ik ben blij en dankbaar om in een Europa te leven dat deze democratie en onze vrijheid iedere dag verdedigt."

Pistorius weersprak de woorden van de Amerikaanse vicepresident dat minderheden onderdrukt en tot zwijgen worden gebracht. "Wij weten niet alleen tegen wie we ons land verdedigen, maar ook waarom. Voor de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat".

Ruzie

EU-buitenlandchef Kaja Kallas reageerde ook ontzet op de toespraak van Vance. "Het voelde alsof de Verenigde Staten ruzie zochten met Europa", zei ze. "En we willen geen ruzie met onze vrienden".

Daarnaast benadrukte ze dat bondgenoten zich op grotere dreigingen zouden moeten richten, zoals de Russische agressie richting Oekraïne.