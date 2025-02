Huizinga pakt nationale titel op 5.000 meter, samen met Snellink en Bergsma naar WK

Chris Huizinga is de nieuwe Nederlands kampioen op de 5.000 meter. In een tijd van 6.08,38 racete Huizinga naar zijn eerste nationale titel op de 5.000 meter. De 27-jarige schaatser versloeg in de strijd om het goud op de Daikin NK afstanden in Thialf Beau Snellink, die met 6.10,71 de tweede tijd reed. Jorrit Bergsma schaatste in 6.15,05 naar het brons.

Huizinga, Snellink en Bergsma plaatsten zich als podium automatisch voor de vijf kilometer op de WK afstanden, half maart in het Noorse Hamar, waar ze het zullen opnemen tegen het Italiaanse kanon Davide Ghiotto en het Noorse krachtmens Sander Eitrem.

Winnaar Huizinga voelt dat het straks in Hamar sneller moet om het Ghiotto en Eitrem lastig te maken. "De laatste ronden was ik slordig", sprak de nieuwe nationaal kampioen na afloop. "Als ik internationaal mee wil doen, moet je niet slordig worden. Dat moet beter."