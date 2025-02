De Boo in baanrecord naar nationale titel 500 meter, Huizinga wint vijf kilometer

Met overmacht heeft Jenning de Boo de nationale titel gewonnen op de 500 meter. Op de eerste dag van de Daikin NK afstanden verbeterde de 21-jarige sprinter het baanrecord in Heerenveen. Met zijn recordtijd van 34,05, nadat hij in de eerste omloop ook al 34,17 had gereden, prolongeerde De Boo zijn nationale titel.

Janno Botman en Merijn Scheperkamp sprintten naar het zilver en brons en plaatsten zich samen met De Boo als tijdsnelsten voor de WK afstanden, half maart in Hamar, waar een nieuwe strijd met concurrent Jordan Stolz zal plaatsvinden.

Huizinga kampioen 5.000 meter

Eerder op de avond veroverde Chris Huizinga de Nederlandse titel op de 5.000 meter. In een tijd van 6.08,38 racete Huizinga naar zijn eerste nationale titel op de 5.000 meter. De 27-jarige schaatser versloeg in de strijd om het goud Beau Snellink, die met 6.10,71 de tweede tijd reed. Jorrit Bergsma schaatste in 6.15,05 naar het brons.

Huizinga, Snellink en Bergsma plaatsten zich als podium automatisch voor de vijf kilometer op de WK.