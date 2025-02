'The Boss' en 'Lord of the Rings' gingen shorttrackers voor in troosteloos Milaan

Wie houdt van industriële architectuur kan bij het Forum di Milano - volgend jaar de olympische shorttrackarena - zijn hart ophalen. De gemiddelde toerist heeft weinig te zoeken in Assago, een buitenwijk ten zuiden van Milaan.

"De buitenkant is heel troosteloos inderdaad", zegt Sjinkie Knegt. "Een betonnen gebouw, dat er al jaren staat. Daar kunnen we wel vanuit gaan."

Ruim 34 jaar geleden, in november 1990 om precies te zijn, werd de evenementenhal opgeleverd. "Het stadion is wel heel groot", beaamt Xandra Velzeboer. "Van de buitenkant waren we niet echt onder de indruk. Maar van binnen vind ik het wel heel vet. Het doet een beetje denken aan Ahoy."

The Boss

In de wandelgangen van het sportpaleis blijkt die vergelijking inderdaad op te gaan. Net als in Rotterdam-Zuid waren supersterren kind aan huis: van 'The Boss' Bruce Springsteen tot Oasis.

Ook ligt er Nederlandse sportgeschiedenis: op deze plek werd Yuri van Gelder in 2009 Europees kampioen, als Lord of the Rings aan de ringen. De turnvloer is inmiddels vervangen door een ijsbaan. Het is aan de Nederlandse shorttrackers om geschiedenis te schrijven.

Komend weekend al bij de afsluitende wereldbekerwedstrijd. Maar vooral over een jaar als er voor 12.500 toeschouwers olympisch goud te verdienen is op deze ijsvloer. De Nations Cup-wedstrijden dit weekend zijn namelijk ook een test-event voor de Olympische Spelen.