Zilver voor Hoppezak op scratch bij EK, Lavreysen naar halve finales sprint

Lavreysen sprak van een mooie eerste dag van het sprinttoernooi, maar baalde toch dat hij niet de snelste tijd had in de kwalificatie. "Ik begon met de tweede tijd, dat is heel lang geleden", zei Lavreysen, die zag dat de voor Israël uitkomende Michaïl Jakovlev de 200 meter met vliegende start drie duizendsten sneller aflegde: 9,402.

"Ik hoopte hier het baanrecord te rijden, het is toch de baan het dichtst bij huis", aldus de in Luyksgestel geboren sprinter. "Maar ik wist dat Jakovlev goed zou zijn. Morgen komt het aan op sprinttactiek, dat vind ik een leuke uitdaging. Ik voel me goed."

Van Loon eruit

Tijmen van Loon, de tweede Nederlandse deelnemer aan het sprinttoernooi, strandde in de kwartfinales. Hij werd op waarde geklopt door de Pool Mateusz Rudyk, die bij de laatste twee EK's in de finale verloor van Lavreysen.

"Rudyk doet mondiaal echt mee, ook op een WK en de Spelen", zei Van Loon achteraf. "Dat is niet de minste om van te verliezen. Ik heb twee mooie ritten gereden, waarin het ook mijn kant op kon vallen. Dat gebeurde niet, dan is het zo."