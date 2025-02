Verhitte discussie binnen VVD over belastingverhoging gemeenten

Een groep van bijna vijftig VVD-wethouders uit het hele land luidt de noodklok over het geldtekort van de gemeenten. In een brandbrief aan het VVD-hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie van de VVD zeggen ze dat het niet langer lukt "om te staan voor onze inwoners en ondernemers".

"Het werken wordt ons onmogelijk gemaakt", zegt Jeroen Verwoort, wethouder Financiën uit Velsen en een van de ondertekenaars. "De VVD is de enige partij in het kabinet die ook in gemeentebesturen zit. Je zou verwachten dat de partij dan ook staat voor zijn lokale bestuurders."

Verwoort noemt het pijnlijk en teleurstellend dat de VVD-fractie weinig begrip toont. "Kamerleden rijden toch ook over gemeentelijke wegen, sporten in de gemeentelijke gymzaal en vinden het prettig als hun afval wordt opgehaald?"

Belastingverhogingen

In de brief staat een duidelijke waarschuwing voor partijleider Yesilgöz, die onlangs de Agenda voor hardwerkend Nederland presenteerde. "Mooie ambities, maar de uitvoering ervan wordt tegelijkertijd ondergraven." De Bredase wethouder van Financiën Carla Kranenborg is initiatiefnemer van de brief. "Er moet heel wat gebeuren voor je VVD-wethouders zo boos krijgt, maar we zitten met de handen in het haar", zegt ze in een toelichting.

Voor 2026 is het tekort 2,3 miljard euro, terwijl wettelijke taken als jeugdzorg of huishoudelijke hulp gewoon moeten doorgaan. Gemeenten voelen zich gedwongen daarvoor meer geld op te halen bij hun inwoners. Bijvoorbeeld door het verhogen van de parkeertarieven en de ozb (onroerendezaakbelasting).