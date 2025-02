Nu nog even koud, maar komt de lente in zicht?

Komende nacht gaat het op uitgebreide schaal licht vriezen en het blijft overal droog. Zaterdag overdag blijft het ook droog, met wat zon in het zuiden maar verder vooral veel wolkenvelden en de winterjas is nog steeds geen overbodige luxe.

De temperatuur komt overdag niet veel hoger uit dan 1 tot 5 graden, de hoogste waardes in het zuiden van het land. 's Middags wordt de bewolking dikker en 's avonds kan er lichte sneeuw gaan vallen, vooral in het westen en later ook in het midden en zuiden van Nederland. Voor dat gebied is vanaf zaterdagavond code geel van kracht, meldt het KNMI.

Na een grijze zondagochtend gaan we dan op steeds meer plekken die zon zien. Wel blijft de oostenwind het voor het gevoel nog wat kouder maken. Maandag wordt het een koude en zonnige dag. Dinsdag begint zonnig maar in de loop van de dag neemt de bewolking iets toe en loopt ook de temperatuur in het zuiden op.

Zacht, maar wisselvallig

Zoals het er nu naar uitziet, dringt de dagen erna de zachtere lucht verder op. Het kwik komt in de dubbele cijfers uit, op vrijdag is zelfs ruim 15 graden mogelijk en dat doet voorjaarsachtig aan. Tegelijkertijd gaat dat ook gepaard met wat wisselvalligheid.

Veel weerliefhebbers met uiteenlopende smaken lijken dus aan hun trekken te komen: met zonnig en koud winterweer of juist dat lentegevoel van later in de week.