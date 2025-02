Jacqueline Sanders-van Maarsen overleden, klasgenoot en vriendin van Anne Frank

Jacqueline Sanders-van Maarsen, een vriendin en klasgenoot van Anne Frank, is gisteren op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Anne Frank Stichting. Van Maarsen en Anne Frank leerden elkaar kennen op het Joods Lyceum in Amsterdam.

Van Maarsen werd op 30 januari 1929 in Amsterdam geboren als dochter van een Joodse vader en een Franse moeder. Nadat Nederland bezet was door nazi-Duitsland, moest ze in 1941 van een openbare school naar het Joods Lyceum.

Daar raakte ze bevriend met Anne Frank. "Jacqueline van Maarsen heb ik pas leren kennen op het Joods Lyceum en zij is nu mijn beste vriendin", schreef Anne Frank op 15 juni 1942 in haar dagboek.

Nooit-verstuurde afscheidsbrief

Op 25 september 1942, toen Anne Frank al zat ondergedoken in het Achterhuis, schreef ze een niet-verstuurde afscheidsbrief aan Van Maarsen in haar dagboek. "Ik hoop dat wij elkaar spoedig weer zullen zien, maar het zal vermoedelijk toch niet voor het einde van de oorlog zijn."

De moeder van Van Maarsen slaagde er uiteindelijk in om haar dochters als niet-Joods te laten aanmerken. Het hele gezin, inclusief haar vader, heeft de oorlog overleefd. Veel familieleden van haar vader zijn wel vermoord in vernietigingskampen.

Zilveren griffel

Van Maarsen schreef meerdere boeken over haar vriendschap met Anne Frank. Het jeugdboek Je beste vriendin Anne werd in 2012 bekroond met de Zilveren Griffel.