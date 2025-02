Taakstraffen voor betrokkenen dodelijk speedbootongeluk op de Maas

Twee mannen van 59 en 65 jaar zijn veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 100 en 140 uur voor hun betrokkenheid bij een dodelijk speedbootongeluk in 2021 op de Maas. Ook zijn ze allebei voor een jaar hun vaarbewijs kwijt. Een derde betrokkene is veroordeeld tot schuld zonder straf.

De drie mannen zaten in twee speedboten die op 5 september bij Roermond met hoge snelheid op elkaar botsten. Alle vijf opvarenden raakten gewond. Een slachtoffer, een 20-jarige man, overleed later aan zijn verwondingen. Zijn destijds 18-jarige vriendin raakte blijvend verlamd.

Een van de bestuurders, de 65-jarige verdachte, zat alleen op de boot. De andere bestuurder, de 55-jarige man, zat samen met de derde verdachte en de twee slachtoffers in de andere speedboot.

Schuld aan het ongeluk

De rechtbank is net als het Openbaar Ministerie van mening dat alle drie de mannen schuld hebben aan het ongeluk, meldt de regionale omroep L1. Volgens de rechtbank hebben beide bestuurders onvoorzichtig gevaren.

Daarnaast had de 55-jarige verdachte geen vaarbewijs. De 59-jarige man die naast hem zat had dat wel, en was daarmee gezagvoerder. Volgens de rechtbank had hij daarom moeten ingrijpen, wat hij niet deed. "Doordat hij heeft verzuimd in te grijpen, heeft de verdachte onachtzaam en nalatig gehandeld", aldus de rechters.

De 65-jarige bestuurder van de andere speedboot heeft volgens de rechtbank te hard gevaren. Daarnaast week hij ook uit naar de verkeerde kant om een aanvaring te voorkomen. "Daardoor voeren beiden boten recht op elkaar af en is een aanvaring ontstaan", stelt de rechtbank.

De straffen vallen iets lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, dat voor beide mannen om taakstraffen van 180 uur had gevraagd. De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat meegewogen dat het ruim drie jaar heeft geduurd voordat de zaken werden behandeld.

'Ongeluk heeft grote impact gehad'

Omdat de 55-jarige bestuurder door het ongeluk zijn 20-jarige zoon is verloren, is de veroordeeld tot schuld zonder straf. Dit is ook wat het OM had geëist. Volgens de rechtbank heeft het ongeluk een grote impact gehad op hem. "Dat heeft het nog steeds, nu het dodelijk slachtoffer zijn eigen zoon is."

De verdachten moeten verder een schadevergoeding betalen, onder meer aan het zwaargewonde slachtoffer. Mede vanwege haar medische toestand werd een schadevergoeding van 2,2 miljoen euro geëist. Daar ging de rechtbank niet in mee. Wel werd de drie verdachten een schadevergoeding van ruim 390.000 euro opgelegd.