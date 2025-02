Van Kalmthout blijft toch in de IndyCar, tekent bij Dale Coyne Racing

Autocoureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een nieuwe werkgever in de IndyCar Series gevonden. Hij tekent een contract bij Dale Coyne Racing.

Aan het einde van het afgelopen seizoen verloor Van Kalmthout zijn zitje bij Ed Carpenter Racing. Zijn toekomst in de IndyCar hing daarna aan een zijden draadje.

"Goed nieuws", schrijft Van Kalmthout op zijn website. "Ik ben er erg blij mee dat ik verzekerd ben van een zesde seizoen in deze prachtige klasse. Na een onzeker begin van mijn winterpauze ben ik dankbaar dat ik het op deze mooie manier kan afsluiten. De test met Coyne in november gaf me al veel hoop, maar het is heerlijk om het nu eindelijk te kunnen zeggen."

"Aan de test in Indianapolis, in november, hebben beide partijen een goed gevoel overgehouden. Voor mij was het meteen duidelijk dat ik bij Dale wilde instappen. Hij doet dit al erg lang en heeft een erg goede kijk op zaken. Bovendien voelde het als thuiskomen. Na de eerste rondjes kon ik gelijk al makkelijk communiceren met zowel de engineers als de monteurs."

Een overwinning

In 2020 maakte Van Kalmthout na sterke jaren in de opstapklasses zijn debuut in de Indycar. Zijn enige overwinning boekte hij in 2021 in Indianapolis, twee weken voor de befaamde Indy 500.

Dale Coyne Racing neemt sinds 2008 deel aan de IndyCar. In die tijd boekte het team van de gelijknamige eigenaar slechts zes zeges, waarvan de laatste uit 2018 dateert.

Vorig jaar eindigde Dale Coyne Racing onderaan het teamklassement. Ed Carpenter, het vorige team van Van Kalmthout, deed het op een 22ste plaats van de 27 deelnemers niet veel beter.