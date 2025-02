Rebellengroep M23 verovert vliegveld bij grote Congolese stad Bukavu

Een vliegveld vlak bij de stad Bukavu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, is veroverd door het rebellenleger M23. Dat melden M23 en overheidspersoneel in Bukavu aan persbureaus. Daarmee is de val van Bukavu, de op een na grootste stad in de regio, een stuk waarschijnlijker geworden.

Eind januari kreeg M23 Goma al in handen, de grootste stad in Oost-Congo. Bij die inname en de gevechten eromheen vielen duizenden burgerdoden. M23 trok daarna op naar het zuiden, langs het Kivu-meer dat Congo scheidt van Rwanda, en nam daarbij verschillende stadjes in.

De Kuvamu-luchthaven die vandaag werd veroverd, is voor het Congolese regeringsleger in en rond Bakuvu essentieel voor de bevoorrading. De val van die stad, met pakweg een miljoen inwoners, lijkt daarmee een kwestie van tijd. "Bukavu kan niet meer gered worden", zegt een hulpverlener in Bukavu tegen persbureau Reuters.

Zowel Goma als Bukavu ligt aan het Kivu-meer, aan de grens met Rwanda: