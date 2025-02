Wiebes vijfde halverwege omnium, baansprinters Lavreysen en Van Loon door op EK

Lavreysen en Van Loon bij laatste acht

Lavreysen, de tweevoudig olympisch kampioen, zesvoudig wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen op de sprint, plaatste zich eerder op de dag met een kwalificatietijd van 9,405 seconden rechtstreeks voor de achtste finales van het sprinttoernooi.

De snelste was hij echter niet. Die eer was voor de voor Israël uitkomende Michaïl Jakovlev, die de 200 meter met vliegende start drie duizendsten sneller aflegde: 9,402. In de achtste finales was Lavreysen veel te sterk voor de Italiaan Mattia Predomo.